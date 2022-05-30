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Мавпяча віспа: чи загрожує світу нова пандемія

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 травня, 03:32
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Нині організація не має інформації про загиблих внаслідок інфікування вірусом
У світі фіксують випадки мавпячої віспи/Фото: колаж: "Сьогодні"
У світі фіксують випадки мавпячої віспи/Фото: колаж: "Сьогодні"

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оцінює ризик поширення мавпячої віспи на глобальному рівні як помірний. Однак не виключає, що ситуація може погіршитися.

Про це пише Reuters.

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Деталі

Станом на 26 травня Всесвітня організація охорони здоров'я має інформацію про 257 лабораторно підтверджених і 120 передбачуваних випадках мавпячої віспи. Про летальні випадки інформація не надходила.

"Наразі загальний ризик для громадського здоров'я на глобальному рівні оцінюється як помірний, враховуючи, що це перший випадок одночасного повідомлення про випадки і кластерах випадків віспи мавп в широко розрізнених географічних районах ВООЗ і без відомих епідеміологічних зв'язків з неендемічними країнами Західної або Центральної Африки", — йдеться в повідомленні.

Випадки зараження в основному реєструються серед чоловіків, які практикують одностатевий секс.

Раптова поява і широке географічне охоплення багатьох випадків вказує на те, що широко поширена передача від людини до людини вже відбувається, і вірус міг циркулювати непоміченим протягом декількох тижнів або довше.

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Віспа не нова хвороба

Мавпяча віспа не нова хвороба. Перший підтверджений випадок захворювання людини стався у 1970 році, коли вірус був виявлений у дитини в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Мавпяча віспа навряд чи спричинить нову пандемію, але зважаючи на COVID-19, страх перед новим великим спалахом зрозумілий. Хоча віспа мавп трапляється рідко, вона все ж потенційно може спричинити тяжке захворювання. Чиновники охорони здоров'я занепокоєні через те, що зі збільшенням кількості поїздок буде й більше випадків.

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