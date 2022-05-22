Перша країна Європи ввела карантин через мавпячу віспу

У Бельгії ввели карантин через мавпячу віспу. Для інфікованих він триватиме три тижні.
Про це йдеться в Telegram-каналі "Сьогодні".
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Вже виявлено декілька випадків зараження мавпячою віспою. Тому країна була вимушена запровадити карантин.
"Для інфікованих цим вірусом він триватиме 21 день", — йдеться в повідомленні.
Варто зазначити, що Бельгія — перша країна у світі, яка вжила таких заходів через поширення інфекційної хвороби.
Віспа не нова хвороба
Мавпяча віспа не нова хвороба. Перший підтверджений випадок захворювання людини стався у 1970 році, коли вірус був виявлений у дитини в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Мавпяча віспа навряд чи спричинить нову пандемію, але зважаючи на COVID-19, страх перед новим великим спалахом зрозумілий. Хоча віспа мавп трапляється рідко, вона все ж потенційно може спричинити тяжке захворювання. Чиновники охорони здоров'я занепокоєні через те, що зі збільшенням кількості поїздок буде й більше випадків.