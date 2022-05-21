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Світом почав поширюватися новий вірус, від якого немає ліків. Що потрібно про нього знати

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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21 травня, 19:47
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Головними симптомами хвороби вважають жар, головний біль, м'язові болі, біль у спині, збільшення лімфатичних вузлів, лихоманку та виснаження
Після коронавірусу з'явився новий вірус
Після коронавірусу з'явився новий вірус / Фото: Колаж: Сьогодні

У Великій Британії, Іспанії, Португалії, Німеччині, Бельгії, Франції, Нідерландах, Італії та Швеції зафіксовано випадки зараження новим вірусом – "Мавпяча віспа". Про це пише ВПС .

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про розслідування ще 50 можливих випадків та попередила, що їх, ймовірно, буде ще більше.

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Де найчастіше зустрічається вірус

Мавпяча віспа найчастіше зустрічається у віддалених районах Центральної та Західної Африки. За межі цього регіону її збудник найчастіше потрапляє з людьми і тваринами, які там побували.

Як протікає захворювання

Рідкісна вірусна інфекція як правило, протікає порівняно м'яко, і більшість хворих одужують протягом декількох тижнів.

Вірус не так легко передається від людини до людини та ризик масового зараження дуже низький.

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Від мавпячої віспа немає специфічних ліків, але спалахи можна контролювати за допомогою профілактики.

Мавпяча віспа викликає висип, яка зазвичай дуже свербить, вона проходить через кілька стадій, перш ніж перетворитися на струп.

Чи є вакцинація

Вакцина проти звичайної віспи Imvanex приблизно на 85% ефективна проти мавпячої віспи, оскільки ці два віруси дуже схожі.

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Великобританія вже закуповує вакцини проти віспи, щоб допомогти людям захиститися від мавпячої віспи.

Влада Іспанії теж закупила тисячі доз вакцини проти звичайної віспи, щоб упоратися зі спалахом захворювання.

За інформацією експертів, влітку можливе зростання захворюваності на мавпячу віспа у країнах Європи. Оскільки поширення вірусу може прискоритися через масові фестивалі та вечірки.

В світі зареєстровано вже 50 випадків хвороби , понад 40 з них – у Європі. Мавпячою віспою цю вірусну інфекцію назвали тому, що збудник цієї хвороби належить до сімейства Poxviridae. Його відкрили ще 1958 року, після двох спалахів у лабораторії, де використовувалися мавпи.

Віспа не нова хвороба

Мавпяча віспа не нова хвороба. Перший підтверджений випадок захворювання людини сталися у 1970 році, коли вірус був виявлений у дитини у Демократичній Республіці Конго (ДРК). Мавпяча віспа навряд чи викличе нову пандемію, але з урахуванням COVID-19 страх перед новим великим спалахом зрозумілий. Хоча віспа мавп зустрічається рідко вона все ж таки потенційно може викликати тяжке захворювання. Чиновники охорони здоров'я стурбовані тим, що зі збільшенням кількості поїздок виникне більше випадків.

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