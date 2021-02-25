Одним абзацом. Як вірменська опозиція оголосила Пашиняну безстроковий протест

25 лютого у Вірменії між прихильниками і противниками прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна загострився конфлікт, який в подальшому переріс в масові зіткнення.

Що відбувалося в Єревані 25 лютого:

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Нікол Пашинян звільнив з посади замначальника Генштабу Оніка Гаспаряна. У відповідь Генштаб Вірменії зажадав від Пашиняна піти у відставку, на що прем'єр-міністр закликав своїх прихильників вийти на вулиці Єревана. Пашинян назвав заяву Генштабу спробою військового перевороту. Його прихильники і противники влаштували сутички, а опозиційні фракції в парламенті ініціювали позачергове засідання Національних Зборів, щоб обговорити можливі шляхи виходу з кризи. У поліції заявили, що забезпечують підтримання громадського порядку, але противники прем'єр-міністра провели мітинг і оголосили безстрокову акцію протесту. Ближче до вечора вони встановили намети біля будівлі парламенту і залишилися там на ніч. Глава вірменського уряду Нікол Пашинян не має наміру залишати свою країну навіть після спроби військового перевороту.

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