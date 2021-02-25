Моя сім'я тут: Пашинян спростував повідомлення про втечу з Вірменії

Глава вірменського уряду Нікол Пашинян не має наміру залишати свою країну навіть після спроби військового перевороту. Про це він заявив під час виступу перед своїми прибічниками в центрі Єревана.

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Про це повідомляє агентство РБК-Україна.

До цього кілька Telegram-каналів повідомили, що нібито борт № 1 привели в готовність, щоб вивезти прем'єра з країни.

"Я нікуди не збирався і не збираюся їхати. Моя сім'я теж тут. Ви зараз переконаєтеся в цьому. Вони (члени сім'ї. – Ред.) зараз прийдуть сюди" , – зазначив Пашинян, якого супроводжував син Ашот.

Нагадаємо, в Єревані почалися масові бійки супротивників і прихильників Пашиняна.

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Пашинян також повідомив, що підписав рішення про відставку начальника Генштабу ВС Вірменії Оніка Гаспаряна, проте документ не був завізований президентом республіки Арменом Саркисяном.

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