Русский
$ 27,95
33,93
  1. Світові новини
  2. Інші країни

Моя сім'я тут: Пашинян спростував повідомлення про втечу з Вірменії

25 лютого, 13:29

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Глава уряду не має наміру залишати країну

Глава вірменського уряду Нікол Пашинян не має наміру залишати свою країну навіть після спроби військового перевороту. Про це він заявив під час виступу перед своїми прибічниками в центрі Єревана.

Реклама

Про це повідомляє агентство РБК-Україна.

До цього кілька Telegram-каналів повідомили, що нібито борт № 1 привели в готовність, щоб вивезти прем'єра з країни.

"Я нікуди не збирався і не збираюся їхати. Моя сім'я теж тут. Ви зараз переконаєтеся в цьому. Вони (члени сім'ї. – Ред.) зараз прийдуть сюди" , – зазначив Пашинян, якого супроводжував син Ашот.

В тренді
Нова норма? В Ізраїлі пройшов концерт "лише для вакцинованих"

Нагадаємо, в Єревані почалися масові бійки супротивників і прихильників Пашиняна.

Реклама

Пашинян також повідомив, що підписав рішення про відставку начальника Генштабу ВС Вірменії Оніка Гаспаряна, проте документ не був завізований президентом республіки Арменом Саркисяном.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Вірменія відставка переворот втеча втеча єреван Нікол Пашинян

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Шок і жах". Велика Британія в пух і прах рознесла Росію в ООНІнші країни
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режимі
Британцям будуть робити щеплення від коронавірусу в прискореному режиміІнші країни
"Вакцинація може стати марною": у ВООЗ назвали умову для перемоги над COVID-19Інші країни
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можна
Вакцина від COVID-19 прибуде в Україну завтра. Але використовувати її, швидше за все, не можнаУкраїна
"Ми не жили, ми не спали": що розповіли туристи, які застрягли на ЗанзібаріУкраїна
Застряглі в Танзанії українці повертаються: допомогла Туреччина
Застряглі в Танзанії українці повертаються: допомогла ТуреччинаУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти