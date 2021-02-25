Моя сім'я тут: Пашинян спростував повідомлення про втечу з Вірменії

Глава вірменського уряду Нікол Пашинян не має наміру залишати свою країну навіть після спроби військового перевороту. Про це він заявив під час виступу перед своїми прибічниками в центрі Єревана.
Про це повідомляє агентство РБК-Україна.
До цього кілька Telegram-каналів повідомили, що нібито борт № 1 привели в готовність, щоб вивезти прем'єра з країни.
"Я нікуди не збирався і не збираюся їхати. Моя сім'я теж тут. Ви зараз переконаєтеся в цьому. Вони (члени сім'ї. – Ред.) зараз прийдуть сюди" , – зазначив Пашинян, якого супроводжував син Ашот.
Нагадаємо, в Єревані почалися масові бійки супротивників і прихильників Пашиняна.
Пашинян також повідомив, що підписав рішення про відставку начальника Генштабу ВС Вірменії Оніка Гаспаряна, проте документ не був завізований президентом республіки Арменом Саркисяном.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк