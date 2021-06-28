ООН звинуватить росіян у вбивствах і грабежах у ЦАР наступного тижня – NYT

Нове розслідування про злочини російських "військових радників" грунтується на фотодоказах та свідченнях очевидців

Російські "радники" у ЦАР і доповідь ООН / колаж "Сьогодні"

Організація Об'єднаних Націй має намір наступного тижня оприлюднити доповідь зі звинуваченнями російських найманців, дислокованих у Центральноафриканській Республіці (ЦАР), у вбивствах мирних жителів, грабежах, підпалах і тортурах.

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Про це повідомляє The New York Times.

У звіті робочої групи Ради Безпеки ООН, який є у видання, ретельно задокументовані злочини росіян, які під виглядом нібито неозброєних військових радників брали активну участь у збройних діях на боці урядових військ ЦАР.

Порушення з боку російських найманців і урядових військ "включали випадки надмірного застосування сили, вбивства, захоплення шкіл і великомасштабні грабежі, зокрема гуманітарних організацій", цитує видання звіт ООН.

Зазначається, що розслідування, ґрунтується на фотографічних доказах і конфіденційних свідченнях очевидців, зокрема й місцевих чиновників.

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"Російські бойовики не тільки скоювали злочини, а й облаштувалися у великих гірничодобувних центрах країни з великими запасами алмазів", – також повідомило видання з посиланням на звіт ООН.

За інформацією організації, у країні діяло щонайменше 2,1 тис. так званих військових інструкторів із Росії.

Доповідь охоплює січень-лютий 2021 року, коли урядові війська вели контрнаступ на позиції повстанців у кількох містах.

Нагадаємо, два тижні тому СNN опублікувало розслідування з використанням звіту ООНпро те, що російські найманці, які беруть участь у військових діях в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) на боці урядових сил, причетні до вбивств, підпалів, тортур і грабежів мирного населення.

Ми також писали, що в ЦАР під час вибуху саморобного вибухового пристрою загинули троє найманців з російського приватного воєнізованого формування.