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Знову Петров і Боширов? У Сербії потужні вибухи знищили військові склади (відео)

4 червня, 13:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Жителів сербського Чачак розбудили потужні вибухи – на складі артилерійського заводу "Слобода" сталася пожежа

Вночі жителів сербського Чачак розбудила серія вибухів. Фото: скріншот

Вночі жителів сербського Чачак розбудила серія вибухів. Фото: скріншот

У Сербії прогриміла серія вибухів на артилерійських складах, завдяки своєчасній евакуації ніхто не загинув.

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Про це повідомляє RTS.

Інцидент стався близько 1:30 4 червня на території заводу з виробництва боєприпасів "Слобода" в місті Чачак.

Перед вибухами на складі заводу спалахнула пожежа, після чого працівників підприємства оперативно евакуювали, завдяки чому ніхто не загинув. Однак були пошкоджені деякі будівлі, а в сусідніх селах загинула худоба.

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Близько 9 ранку вибухи припинилися, а міністр оборони Олександр Вулін заявив, що ситуацію взяли під контроль.

Однак, згідно з протоколом безпеки, увійти на територію складів, щоб почати розслідування, можна буде тільки через 24 години після останнього вибуху.

"Найголовніше, щоб ніхто не постраждав, а весь збиток ми відремонтуємо", – сказав прем'єр Ана Брнабіч.

За її словами, причини пожежі будуть з'ясовані пізніше.

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Нагадаємо, що в квітні влада Чехії звинуватили російську зовнішню розвідку в підриві військових складів в селі Врбетіце сім років тому. З інцидентом, в результаті якого загинули дві особи, зв'язали відомих російських агентів Руслана Бошірова і Олександра Петрова.

До слова, в соцмережах цей варіант не виключають:

А пару років тому в Сербії вибухнув шпигунський скандал – президент Олександр Вучич звинуватив заступника військового аташе РФ і російські спецслужби в підкупі високопоставленого чиновника.

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