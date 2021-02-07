Звідки взявся коронавірус: експерт з місії ВООЗ заявив про нові докази

Вчені ВООЗ, які продовжують вивчати джерела виникнення коронавірусу, заявили про нові докази походження COVID-19, виявленого на уханьському ринку.

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Про це повідомляє bloomberg.com.

Його результати повинні не тільки допомогти встановити походження COVID-19, а й убезпечити світ від нових пандемій.

Так, Пітер Дашак, зоолог з Нью-Йорка, що допомагає в розслідуванні ВООЗ, сказав, що він очікує, що основні результати розслідування вчених будуть опубліковані вже до 10 лютого.

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За його словами, група вчених з 14 осіб працювала з експертами Китаю і відвідала ключові "гарячі точки" і дослідницькі центри, щоб знайти джерело першого зараження коронавірусом. Дослідники провели близько місяця в Ухані, оскільки саме з міста в центральній частині Китаю в грудні 2019 року розпочали приходити перші новини про спалахи невідомої пневмонії.

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"Ми шукаємо відповіді, які можуть врятувати нас в майбутньому, і допомогти відновити картину ранніх стадій заражень. Ми намагаємося зрозуміти, чому ці захворювання виникають, щоб у нас не ставалися постійно глобальні економічні катастрофи і жахлива смертність, поки ми чекаємо вакцини. Це просто туманне майбутнє", – заявив Дашак.

Зазначимо, Пітер Дашак – член групи експертів, які прибули до Уханя вивчати походження вірусу. Він – президент неурядової організації EcoHealth Alliance в Нью-Йорку.

Коронавірусом у світі заражені понад 104 мільйони осіб, майже 2,3 мільйона померли. Найбільше заражених і жертв в США, Індії та Бразилії.

Нагадаємо, вакцина від COVID-19 британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету поки малоефективна проти південноафриканського штаму коронавірусу, забезпечуючи дуже обмежений захист від нього.

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Як повідомляли раніше, в Україні за добу 6 лютого виявили 3370 нових випадків інфікування коронавірусом – це майже на тисячу менше, ніж за 5 лютого. Водночас більш ніж вдвічі знизилася і кількість тестувань, від 41 410 до 19 500.

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