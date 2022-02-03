Відповідь на агресію буде жорсткою: Джонсон пригрозив Путіну санкціями

Перед застосуванням заходів щодо РФ не буде жодних обговорень

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон пригрозив Росії. / Фото: Колаж: Сьогодні

Британські санкції щодо Росії набудуть чинності автоматично у разі її нападу на Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в ефірі телеканалу Sky News.

"Велика Британія серед перших із західних країн перейнялася реакцією на ймовірне вторгнення РФ до Україну і сформувала необхідний пакет економічних санкцій, які будуть досить жорсткими. Обмежувальні заходи відбудуться автоматично, без будь-яких дискусій", – сказав він.

2 лютого Джонсон у Twitter опублікував відеозвернення, в якому висловив підтримку Україні з боку своєї країни у боротьбі з російською агресією.

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Візит Джонсона до Києва

Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Вони обговорили із президентом України військову агресію з боку РФ. Крім того, Велика Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.

За результатами переговорів Україна уклала новий союз із Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.

Джонсон заявив, що вторгнення Росії до України стане поразкою Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії.

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Навіщо Великій Британії дружити з Україною

Політтехнолог Олег Постернак розповів, що Східна Європа "фактично залишена сама на себе, і Британія дуже активно та синхронно використовує зараз цю можливість".

"Вихід із Євросоюзу породжує відновлення неоімперського характеру британської зовнішньої політики. Це відповідає її стратегічним інтересам і, зокрема, відповідає британському досвіду зовнішньої політики до вступу до ЄС у 70-х роках", – пояснив він.

За словами експерта, у Києві сторони можуть обговорити "конкретну військово-технічну співпрацю, яка буде ключовим базовим інтересом у цих домовленостях".