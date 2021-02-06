Павло Дуров зустрівся з наслідним принцом Дубая (фото)

У Дубаї засновник Telegram Павло Дуров зустрівся з наслідним принцом Хамданом ібн Мохаммедом Аль Мактумом.

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Про це повідомляє пресслужба Dubai Media Office.

В ході бесіди представник правлячої династії і підприємець обговорили розвиток технологічних стартапів. Дуров зазначив, що Дубай став центром для сфери технологій.

/ Фото: Dubai Media Office

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"Екосистема стартапів, розвинена інфраструктура і сприятливе для бізнесу законодавство, що пропонує Дубай, зробили його центром для талантів і підприємців, які прагнуть вийти на глобальний рівень", – сказав він.

/ Фото: Dubai Media Office

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У свою чергу наслідний принц Дубая заявив, що "здатність Дубая забезпечити виробничу сферу, орієнтовану на зростання для технологічних стартапів, підтверджується тим фактом, що деякі найцікавіші і успішні цифрові компанії світу, такі як Telegram, вирішили управляти своїми підприємствами за межами емірату".

Реклама / Фото: Dubai Media Office

У повідомленні також йдеться про те, що на даному етапі в Telegram вже 570 млн користувачів, а сам месенджер оцінюється в більш ніж $20 млрд.

/ Фото: Dubai Media Office

Раніше Дуров заявляв, що приплив нових користувачів в Telegram збільшується з кожним днем – 25 мільйонів користувачів за три дні виявилося не межею. До їх числа увійшли і світові лідери.

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