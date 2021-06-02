Пішак Заходу і гарматне м'ясо. Додон в боротьбі за владу образив Україну

Колишній президент лякає молдован тоталітаризмом і зовнішньополітичними проблемами в разі перемоги партії Маї Санду на парламентських виборах

Колишній президент Молдови Ігор Додон, агітуючи голосувати за свою Партію соціалістів, образливо висловився про Україну, назвавши її "пішаком Заходу" в боротьбі з Росією.

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Про це повідомляє NewsMaker.

Виступаючи на місцевому телеканалі, Додон закликав молдован не голосувати за партії Маї Санду "Дія і солідарність" та інші проєвропейські сили – платформу DA і "Нашу партію".

"Праві, отримавши парламент і уряд, перетворять Молдову на пішака Заходу проти Росії, і всередині країни буде повна дестабілізація. У нас будуть соціальні та економічні проблеми, почнеться націоналізм, проблеми з регіонами – от в чому небезпека приходу до влади правих. Молдова стане гарматним м'ясом, яке не шкода використовувати проти Росії, як Україна", – сказав екс-президент.

Крім того, Ігор Додон вважає, що перемога правих сил призведе до зовнішньополітичних проблем і встановлення "тоталітарного режиму".

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За його словами, тільки перемога соціалістів і комуністів допоможе вирішити складну економічну ситуацію в країні. Хоча саме ці сили відзначилися проросійськими діями, зокрема повернули особливий статус російській мові і обмежили права президента.

Варто зазначити, що соціологи пророкують "Дії і солідарності" перше місце на виборах і 33% голосів. За нею йдуть Партія соціалістів (19%) і "Наша партія" (6%).

Нагадаємо, що в квітні Санду розпустила парламент країни і доручила уряду організувати до 11 липня дострокові парламентські вибори.