Виходять з орбіти Кремля. Санду розпустила проросійський парламент Молдови

Президент все ж домоглася свого – скасування НП в країні, розпуску парламенту і призначення дострокових виборів, на яких у її партії є всі шанси перемогти

Конституційний суд Молдови скасував триваючий менш за місяць надзвичайний стан, після чого президент Майя Санду офіційно розпустила парламент і оголосила дострокові вибори.

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Про це повідомляє NewsMaker.

28 квітня Санду підписала указ про розпуск парламенту, а також доручила уряду виділити гроші і підготувати проведення дострокових парламентських виборів, які мають пройти 11 липня.

"Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє – на наших плечах", – заявила вона.

Цього самого дня Конституційний суд Молдови за зверненням трьох опозиційних депутатів оголосив неконституційним рішення парламенту про НС в Молдові, яке було прийнято 31 березня. Це було єдиною перешкодою, що заважала Санду оголосити нові вибори.

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Соціологи пророкують партії Майї Санду "Дія і солідарність" перше місце на виборах і 33% голосів. За нею йдуть Партія соціалістів екс-президента Ігоря Додона (19%) і "Наша партія" (6%).

Нагадаємо, в лютому голова Європейської ради Шарль Мішель підтримав прагнення Санду розпустити парламент Молдови, який після її перемоги на виборах відзначився низкою проросійських постанов.

Зокрема, коаліція з соціалістів та демократів повернула особливий статус російській мові та обмежила права президента.