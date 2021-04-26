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Під ситну українську їжу: в Білорусі оприлюднили відео з зізнаннями "змовників"

26 квітня, 03:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Зізнання трьох опозиціонерів після затримання показані побіжно, буквально по пару секунд, у двох навіть не чути, в чому вони зізнаються

Білоруські державні ЗМІ в неділю, 25 квітня, показали сюжет, в якому троє обвинувачених у підготовці замаху на самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і перевороту на камеру визнають свою провину, а також обговорюють план захоплення влади в Білорусі, як стверджується за кадром, в українському ресторані в Москві.

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Зокрема відео з'явилися в сюжеті ОНТ.

Слід зазначити, що зізнання трьох опозиціонерів після затримання показані побіжно, буквально по пару секунд.

"Я визнаю себе винним в участі у змові", – каже політтехнолог Олександр Федута і це найбільш розширене зізнання.

Від голови опозиційної партії БНФ Григорія Костусєва і адвоката Юрія Зенковича взагалі лунають по три слова: "Визнаю свою провину". У чому вона полягає, вже не чути.

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Зате наводиться солідний уривок з оперативного відео, як зазначається за кадром, знятого "в Москві під ситну українську їжу", де опозиціонери докладно і гладко, як по писаному, обговорюють план захоплення влади.

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"Завдання №1 у нас, виходить, – усунути найголовнішого. Завдання №2 – зайняти, блокувати внутрішні війська і ОМОН. Завдання №3 – зайняти кілька символічних об'єктів у центрі міста, в тому числі радіостанція, телебачення і зачитати звернення", – чітко, як на лекції, перелічує на оперативній зйомці Зенкович.

Зазначимо, усі троє затриманих зараз перебувають у Білорусі в СІЗО.

Нагадаємо, 17 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що зниклі в Москві білоруські опозиціонери готували на нього і його дітей замах за сприяння спецслужб США, а один із них нібито їздив для консультацій з цього приводу до Польщі.

Згідно з черговим одкровенням Лукашенка, Сполучені Штати планували замах на нього, щоб захопити владу в Білорусі, ввести туди війська НАТО, а потім напасти на Росію.

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переворот Білорусія опозиція зізнання Олександр Лукашенко
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