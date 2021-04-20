Повторно заразитися коронавірусом можна вже через три місяці (відео)

Антитіла в крові у перехворілих COVID-19 можуть зникнути всього через кілька місяців

Коронавірусом можна заразитися повторно вже через три місяці після одужання від COVID-19. Все через рівень антитіл, що згодом знижується.

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Згідно ще одному дослідженню, чоловіки, які перехворіли безсимптомно, мають втричі більше антитіл, ніж жінки.

Вік, стать, генетика – на показники хворих можуть вплинути десятки чинників, але стверджувати, що хтось утримує першість, ще рано, кажуть українські вчені.

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До того ж, в подальшому, навіть якщо антитіла "закінчилися" – головну роль у здоров'ї відіграє імунна пам'ять.

"При наступних зустрічах з даним збудником клітини пам'яті починають активуватися, запускати потрібні системи імунітету і організм людини, Зустрічаючи нового збудника, вже, як старого знайомого імунна відповідь йде більш налагоджено, швидко і спеціалізовано", – розповідає Тетяна Сергєєва, лікар медичних наук.

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Раніше експерти розповіли, чи потрібно робити щеплення тим, хто вже перехворів COVID-19 .

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