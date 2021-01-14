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Президент Туреччини вакцинувався від коронавірусу (фото)

14 січня, 17:23

Віталій Семченко Віталій Семченко

Для імунізації використовують китайський препарат Sinovac

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вакцинувався від коронавірусу китайським препаратом Sinovac.

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Про це політик написав в своєму Telegram-каналі.

"Я теж був вакцинований", – написав він.

Глава держави зазначив, що вже 254 тисячі медичних працівників отримали уколи проти COVID-19.

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/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

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Нагадаємо, напередодні в Туреччині почався перший етап масової вакцинації населення від коронавірусу. Першими щеплення отримають медпрацівники і особи старше 65 років.

Жителі можуть записатися на вакцинацію через державні портали отримання послуг або через гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я Туреччини.

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Перший укол вакцини в прямому ефірі вже зробили міністру охорони здоров'я країни.

Як відомо, Україна також закупить китайську вакцину від коронавірусувід компанії Sinovac Biotech, якщо її ефективність складе не менше 70%.

Тим часом бразильський біотехнологічний центр Інститут Бутантан, який проводив випробування CoronaVac, заявив, що вакцина продемонструвала загальну ефективність на рівні 50,38%.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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Туреччина вакцинація вакцина коронавірус Реджеп Эрдоган Sinovac
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