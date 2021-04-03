Два місяці протестів в М'янмі: в країні щодня зростає кількість жертв (фото, відео)

У М'янмі вже другий місяць тривають протести. Люди вийшли на вулиці після військового перевороту 1 лютого. Військовий уряд жорстоко їх розганяє – всього з початку протистояння між мітингувальниками і силовиками жертвами стали 550 осіб.

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Про це повідомляє Reuters.

Кількість жертв зростає

У суботу, 3 квітня, силовики вбили щонайменше п'ять осіб. Незважаючи на щоденні жертви, протестуючі все одно регулярно виходять на акції.

У Моніва, де кілька тижнів проходять щоденні протести, силовики обстріляли натовп, вбивши щонайменше чотирьох осіб і поранивши кількох.

"Вони почали безупинно стріляти з світлошумових гранат і бойових патронів. Люди відступили і швидко поставили... загородження, але куля потрапила людині переді мною в голову. Вона померла на місці", – розповів один з учасників протесту через додаток для обміну повідомленнями.

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Місцеві жителі Татона повідомили, що силовики застрелили одну людину. А в місті Баго вони поранили одну людину.

/ Фото: REUTERS

Страждають діти

Під час протестів щонайменше 43 дитини були вбиті військовослужбовцями. Серед них 15 дітей віком до 16 років. У тому числі 14-річний хлопчик, який був застрелений, коли перебував у своєму будинку або біля нього, і 13-річний хлопчик, якого вбили, коли він намагався втекти від військовослужбовців. Наймолодшою жертвою стала шестирічна дівчинка.

Число дітей, які отримали поранення після перевороту в М'янмі, невідоме. Але воно напевно "значне". Правозахисники повідомляють, що серед поранених виявилась однорічна дитина, якій вистрелили в око гумовою кулею.

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/ Фото: REUTERS

"Партизанські мітинги"

Демонстрації стали рідшими. Люди виходять невеликими групами і стежать за обстановкою, якщо є загроза, то вони розходяться. Мітинги вже прозвали "партизанськими". А деякі збираються вночі на сторожі при свічках.

"Люди як і раніше протестують кожен день, тому що ми твердо віримо, що це боротьба між добром і злом", – сказав лідер протесту Тайзар Сан в аудіозверненні.

А тим часом силовики намагаються контролювати жителів. Вони відключили мобільні дані і наказали провайдерам відключити широкосмуговий бездротовий зв'язок.

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Арешти знаменитостей і реакція західних країн

Крім того, влада видала ордери на 18 знаменитостей. Їх вважають впливовими особами в соцмережах. Серед них два журналіста, які писали про протести. Звинувачення може спричинити за собою тюремний строк до трьох років.

"Незалежно від того, був виданий ордер чи ні, поки я жива, я буду виступати проти військової диктатури, яка залякує і вбиває людей. Революція повинна восторжествувати" – сказала актриса Пайнг Пхё Тху

Хоч і влада заборонила соцмережі, але їх продовжують використовувати для відстеження тих, хто критикує силовиків.

"Ми сподіваємося, що це не змусить замовкнути голос людей", – заявила на брифінгу прес-секретар Держдепартаменту Джаліна Портер.

Відзначимо, що США і інші західні країни засудили переворот і закликали звільнити Су Чжі. Їй було пред'явлено звинувачення в порушенні закону про державну таємницю, яке карається позбавленням волі на строк до 14 років.

/ Фото: REUTERS

Переворот відновив старі війни

Найстаріше повстанське угрупування М'янми Каренський національний союз оголосив про підтримку демократичного руху. Після цього, вперше за більш ніж 20 років, проти них завдали повітряних ударів. В результаті понад 12 тисяч жителів села покинули свої будинки.

Це сталося не дивлячись на те, що в 2012 році союз підписав з урядом угоду про припинення вогню.

В результаті авіаудару на території загинули близько 20 осіб, в тому числі близько десятка на золотом руднику, яким керує група.

Крім того, бої розгорілися і на півночі країни. Там сутички армії та етнічних качинських повстанців змусили кілька тисяч біженців бігти в Таїланд і Індію.

Відзначимо, що М'янма отримала незалежність від Великобританії в 1948 році. Протягом більшої частини своєї сучасної історії країна перебувала під керівництвом військових. Тільки в 2010 році їх влада почала слабшати, і через п'ять років в країні відбулися демократичні вибори. За їх підсумками уряд очолила Аун Сан Су Чжі. Більше 15 років вона провела під домашнім арештом, поки протистояла колишньому військовому режиму.

Нагадаємо, 23 березня сили безпеки застрелили семирічну дівчинку прямо в її будинку, коли стріляли в її батька під час рейду по домівках протестуючих в Мандалаї.

1 лютого військові в М'янмі заарештували президента країни Він Мьїн і главу правлячої партії "Національна ліга за демократію" Аун Сан Су Чжі, яка була фактичним лідером країни. Після цього в М'янмі почалися протести, які тривають досі

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