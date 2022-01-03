Росія влаштувала бомбардування в Сирії, мільйон людей без води – ЗМІ

Російська авіація також завдала удару по табору біженців – є загиблі і поранені

Росія знову взялася бомбити мирних жителів. Колаж "Сьогодні"

Російські літаки завдали бомбового удару по передмістю сирійської провінції Ідліб, де проживає мільйон людей. Внаслідок авіаудару пошкоджено водонасосну станцію. Про це повідомляє агентство Reuters.

Росія намагалася завдати удару по опозиційних Асаду військах. Центри спостереження стверджували, що це були саме російські літаки. Бомби були скинуті на кілька районів та головну водонасосну станцію, що обслуговує мільйонний Ідліб. При цьому ні російська сторона, ні урядові війська Асада не спростували авіаудар.

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Представник міської служби водопостачання заявив, що станція вийшла з ладу внаслідок удару.

А високопосадовець ООН, який підтвердив, що водну станцію було "серйозно пошкоджено" внаслідок авіаудару, сказав, що такі атаки погіршили гуманітарне становище мільйонів сирійців.

"Руйнування цивільної інфраструктури призведе лише до ще більших страждань мирних жителів. Необхідно припинити напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру", – заявив він.

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За словами очевидців, внаслідок ударів також постраждали ферми, розташовані неподалік прикордонного переходу Баб-ель-Хава з Туреччиною.

"Росіяни зосереджуються на інфраструктурі та економічних об`эктах. Це посилює страждання людей", – сказав один із чиновників опозиційної адміністрації Ідліба.

Також були атаковані імпровізовані табори, в яких проживають тисячі переселенців поблизу населеного пункту Джіср аль Шукхур, де було вбито двох дітей та одну жінку та поранено 10 мирних жителів.

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Війна у Сирії