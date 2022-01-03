Россия устроила бомбардировку в Сирии, миллион человек без воды – СМИ

Российская авиация также нанесла удар по лагерю беженцев – есть погибшие и раненые

Россия снова взялась бомбить мирных жителей. Коллаж "Сегодня"

Российские самолеты нанесли бомбовый удар по пригороду сирийской провинции Идлиб, где проживает миллион человек. В результате авиаудара повреждена водонасосная станция. Об этом сообщает агентство Reuters.

Россия пыталась нанести удар по оппозиционным Асаду войскам. Центры слежения утверждали, что это были именно российские самолеты. Бомбы были сброшены на несколько районов и главную водонасосную станцию, обслуживающую миллионный Идлиб. При этом ни российская сторона, не правительственные войска Асада не опровергли авиаудар.

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Представитель городской службы водоснабжения заявил, что станция вышла из строя в результате удара.

А высокопоставленный чиновник ООН, подтвердивший, что водная станция была "серьезно повреждена" в результате авиаудара, сказал, что такие атаки ухудшили гуманитарное положение миллионов сирийцев.

"Продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры приведет лишь к еще большим страданиям мирных жителей. Необходимо прекратить нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру", – заявил он.

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По словам очевидцев, в результате ударов также пострадали фермы, расположенные недалеко от пограничного перехода Баб-эль-Хава с Турцией.

"Русские сосредотачиваются на инфраструктуре и экономических объектах. Это усугубляет страдания людей", – сказал один из чиновников оппозиционной администрации Идлиба.

Также были атакованы импровизированные лагеря, в которых проживают тысячи переселенцев вблизи населенного пункта Джиср аль Шукхур, где были убиты двое детей и одна женщина и ранены 10 мирных жителей.

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