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Втік після інтерв'ю Протасевича. Блогер з Білорусі переїхав в Україну

5 червня, 19:56

Денис Беспалов Денис Беспалов

Білоруський політолог покинув країну, його ім'я Протасевич згадував в інтерв'ю держканалів

Білоруський політолог Артем Шрайбман покинув країну після того, як затриманий екс-редактор телеграм-каналу NEXTА Роман Протасевич згадав його в інтерв'ю на державному телеканалі ОНТ.

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Про це сам Шрайбман він наісал в Telegram, пізніше порталу "Наша Нiва" він повідомив, що поїхав в Україну.

"Можу тільки здогадуватися, чому і за своєю чи волі, але Рома перебільшив моя участь в процесі. Я дійсно до осені 2020 року було в цьому чаті, який починався як проста онлайн-сходка блогерів, але в міру наростання протестів, ця тема ставала ключовою в обговореннях", – написав Шрайбман.

За його словам, "далеко не всі" люди, що перебували в чаті, "підходили під опис координаторів білоруської революції". Шрайбман вважає, що силовики знали про існування чату, його тематиці та учасників "як мінімум з середини осені".

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Нагадаємо, колишній головний редактор Telegram-каналу NEXTA, затриманий в Мінську Роман Протасевич заявив в інтерв'ю ДЕРЖАВНОГО каналу Білорусі, що повністю визнає свою провин в організації масових заворушень і тепер "хоче виправити свої помилки".

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