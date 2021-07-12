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Шрі-Ланка спростила в'їзд для щеплених українців: що змінилося

12 липня 2021 21:49

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Туристам, які пройшли вакцинацію від коронавірусу, буде набагато комфортніше відпочивати на курортах Шрі-Ланки, аніж неприщепленим

Подорожувати після вакцинації стає все вигідніше і зручніше. Фото: колаж "Сьогодні"

Подорожувати після вакцинації стає все вигідніше і зручніше. Фото: колаж "Сьогодні"

Іноземцям, які отримали щеплення від коронавірусу, полегшили умови в'їзду в Шрі-Ланку – тепер їм не обов'язково відбувати 14 днів карантину після прильоту до країни.

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Про це повідомляє місцеве видання Сolombo Рage.

МОЗ країни скасував двотижневий карантин для мандрівників, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19. Замість цього їм доведеться два тижні проживати в готелі, що отримав сертифікат безпеки Safe & Secure.

Для інших груп туристів залишається в силі обов'язковий карантин.

Крім того, на перший і сьомий день перебування в країні приїжджим (крім дітей віком до двох років) необхідно здати тести на коронавірус. Їхня вартість складе 40 доларів – її включать у вартість проживання.

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У разі негативних результатів тесту туристи за бажання зможуть поміняти готель, але залишати його територію зможуть лише щеплені мандрівники.

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Крім того, можливо оформити тільки онлайн-дозвіл на в'їзд ЕТА за 35 доларів, а не туристичну візу. Крім цього при в'їзді доведеться надати документ про броні готелю з сертифікатом безпеки і страховий поліс з покриттям лікування від коронавірусу.

Газета нагадує, що після прибуття в аеропорт Шрі-Ланки всім туристам необхідно пред'явити негативний ПЛР-тест, отриманий за 72 години до посадки на рейс, заповнену форму медичної декларації, оригінал і копію довідки про вакцинацію із завіреним перекладом на англійську мову.

Нагадаємо, що в січні Шрі-Ланка офіційно відновила прийом іноземних туристів.

Також ми писали, що для повністю вакцинованих українців відкрилися і три країни Євросоюзу – Естонія, Нідерланди та Австрія.

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