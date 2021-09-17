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США ввели санкції проти п'яти членів "Аль-Кайди"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 вересня, 01:44
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Цей крок підкреслює рішучість Америки в боротьбі з фінансуванням цього терористичного угруповання

Відносно 5 людина – прихильників "Аль-Каїди" з Туреччини – Сполучені Штати ввели санкції.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на Міністерство фінансів США.

Санкції

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За словами директора Управління з контролю за іноземними активами Андреа Ґакі, санкції "підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів боротьбі з фінансуванням" Аль-Каїди ".

"Ми продовжимо працювати з нашими зарубіжними партнерами, в тому числі Туреччиною, щоб викривати і руйнувати мережі фінансової підтримки" Аль-Каїди ", – додала вона.

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Хто потрапив до списку санкцій

  • У список потрапив юрист єгипетського походження Маджд Салім, який живе в Туреччині. Міністерство фінансів прийшло до висновку, що він є головним координатором деякої діяльності "Аль-Каїди" в Туреччині.
  • Під санкції також потрапили Мухаммад Наср ад-Дін аль-Газлані, єгипетський фінансовий кур'єр, який здійснював грошові перекази в підтримку "Аль-Каїди".
  • Турецькі громадяни Нуреттін Мусліхан, Себраіл Гузель і Сонер Гурлейен.
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Нагадаємо, 7 серпня 2020 року в Ірані вбили другого за величиною лідера ультрарадикальною угруповання "Аль-Каїда" Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Він фігурував у списку найбільш розшукуваних терористів.

Американська розвідка вважає, що терористична організація "Аль-Каїда", відповідальна за теракти в США 11 вересня, може відновити свій потенціал. Цьому буде сприяти збереження влади талібів в Афганістані.

У Києві співробітники Служби безпеки України затримали одного з ватажків терористичної організації "Ісламська держава".

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