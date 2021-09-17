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США ввели санкции против пяти членов "Аль-Кайды"

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 сентября, 01:44
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Этот шаг подчеркивает решимость Америки в борьбе с финансированием этой террористической группировки

В отношении 5 человек – сторонников "Аль-Каиды" из Турции – Соединенные Штаты ввели санкции.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Министерство финансов США.

Санкции

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По словам директора Управления по контролю за иностранными активами Андреа Ґаки, санкции "подчеркивают непоколебимую приверженность Соединенных Штатов борьбе с финансированием" Аль-Каиды".

"Мы продолжим работать с нашими зарубежными партнерами, в том числе Турцией, чтобы разоблачать и разрушать сети финансовой поддержки" Аль-Каиды", – добавила она.

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Кто попал в санкционный список

  • В список попал юрист египетского происхождения Маджд Салим, который живет в Турции. Министерство финансов пришло к выводу, что он является главным координатором некоторой деятельности "Аль-Каиды" в Турции.
  • Под санкции также попали Мухаммад Наср ад-Дин аль-Газлани, египетский финансовый курьер, который осуществлял денежные переводы в поддержку "Аль-Каиды".
  • Турецкие граждане Нуреттин Муслихан, Себраил Гузель и Сонер Гурлейен.
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Напомним, 7 августа 2020 года в Иране убили второго по величине лидера ультрарадикальной группировки "Аль-Каида" Абдуллу Ахмеда Абдуллу. Он фигурировал в списке самых разыскиваемых террористов.

Американская разведка считает, что террористическая организация "Аль-Каида", ответственная за теракты в США 11 сентября, может восстановить свой потенциал. Этому будет способствовать сохранение власти талибов в Афганистане.

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из главарей террористической организации "Исламское государство".

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