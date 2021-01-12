Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в Індонезії

Чоловіка не пустили на борт через недійсні результатів тесту на COVID-19

В останній момент один з пасажирів, який був зареєстрований на рейс літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі, не зміг полетіти.

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Як повідомляє Detik, пасажиркою Sriwijaya Air був Оснеті з Паданг Паріман Регенсі із Західної Суматри (провінція Індонезії).

Йому не дозволили летіти внутрішнім рейсом SJ182 по маршруту Джакарта-Понтіанак через недійсні результати експрес-тесту на антиген коронавірусу.

9 січня було виліт, тоді як термін дії експрес-тесту був до 8 січня.

Він зізнався, що хотів поїхати в Понтіанак на весілля свого брата. Однак не зміг полетіти, тому що умови польоту вимагали дійсного результату на антиген.

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До речі, слідчі отримали запис переговорів диспетчерів з пілотами літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванському морі на північ від Джакарти, проте, поки не планують її публікувати у відкритих джерелах.

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