Тіхановском підтримала пропозицію Литви перейменувати Білорусь

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала Литві змінити нинішню назву Білорусі в литовській мові (Baltarùsija) на Belarusià, про що раніше говорив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.
Відповідний лист вона направила Ландсбергісу, йдеться у Telegram-каналі Тихановської.
За її словами, нинішня назва Білорусі в литовській мові "призводить до помилкової асоціації з державою Росія".
"Це може бути знаком поваги Литви до суверенітету Білорусі та підтримки мовної і культурної самобутності білоруського народу. Нинішня офіційна назва Baltarùsija, на жаль, сприймається як калька з російської назви Білорусія, що призводить до помилкової асоціації з державою Росія", – йдеться в листі.
Тихановська зазначила, що серед запропонованих назв найбільш прийнятною є форма Belarusià.
На сьогодні, за інформацією опозиціонерки, офіційна назва Білорусі наближена до білоруського оригіналу в 24 країнах Європи.
Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Вільнюс готовий розглянути зміну назви Білорусі в литовській мові, якщо білоруси про це попросять.
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