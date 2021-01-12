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Тіхановском підтримала пропозицію Литви перейменувати Білорусь

12 січня, 03:20

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Опозиціонерка написала листа голові литовського МЗС

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала Литві змінити нинішню назву Білорусі в литовській мові (Baltarùsija) на Belarusià, про що раніше говорив голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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Відповідний лист вона направила Ландсбергісу, йдеться у Telegram-каналі Тихановської.

За її словами, нинішня назва Білорусі в литовській мові "призводить до помилкової асоціації з державою Росія".

"Це може бути знаком поваги Литви до суверенітету Білорусі та підтримки мовної і культурної самобутності білоруського народу. Нинішня офіційна назва Baltarùsija, на жаль, сприймається як калька з російської назви Білорусія, що призводить до помилкової асоціації з державою Росія", – йдеться в листі.

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Тихановська зазначила, що серед запропонованих назв найбільш прийнятною є форма Belarusià.

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На сьогодні, за інформацією опозиціонерки, офіційна назва Білорусі наближена до білоруського оригіналу в 24 країнах Європи.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Вільнюс готовий розглянути зміну назви Білорусі в литовській мові, якщо білоруси про це попросять.

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Литва МЗС Білорусія перейменування Світлана Тіхановська
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