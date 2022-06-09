Байдужий Ізраїль: Беннет не дасть Україні "Залізний купол", але на нього чекає відставка

Які шанси Києва придбати передову систему ПРО

Беннет може ще недовго залишатися прем'єром / Колаж "Сьогодні"

Вдруге Україна замахнулася на передову систему протиповітряної оборони – система перехоплення ракет наземного базування "Залізний купол", розробки ізраїльської компанії Rafael на замовлення уряду Ізраїлю. Україні потрібна така система, ціна якої близько 50 млн. євро. Проте сьогодні уряд Ізраїлю не демонструє особливої підтримки нашої боротьби проти російського агресора і затягує із наданням уже заявленої допомоги. Тому велике питання, чи закриє небо українських міст хвалитий "Купол", навіть якщо ми за нього готові самостійно заплатити.

Сайт "Сьогодні" розбирався в політичній ситуації, що склалася в Ізраїлі, і в питанні, чи "світить" нам "Залізний купол".

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Передова система ПРО

Розробка ізраїльської компанії Rafael – система "Залізний купол" здатна закрити територію площею 150 кв. км. Вона призначена для захисту від некерованих тактичних ракет із дальністю польоту від 4 до 70 км.

Перша батарея "Залізного куполу" стала на бойове чергування у березні 2011 року. До кінця 2014 року батареями "Залізного куполу" було успішно збито 1200 ракет. На думку розробників, система може збивати літаки на висоті до 10 км, а 2015 року система отримала можливість знищувати маневрені БПЛА.

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На сьогодні "Залізний купол" стоїть на озброєнні лише двох країн – Ізраїлю та США. Офіційно влада Азербайджану заявляла про укладання угоди щодо купівлі таких комплексів. Проте, інформації, що система ПРО стоїть на озброєнні Азербайджану, немає.

Потрібний купол

У середині 2021 року заступник міського голови Маріуполя Сергій Захаров повідомив місцевому агентству "Мілітарний", що система "Залізний купол" може з'явитися і в Україні.

"Місто вже зв'язалося з ізраїльською компанією, що займається безпекою, фахівці повинні приїхати наприкінці червня і ми обговоримо можливість встановлення системи в Маріуполі. Ми докладно вивчаємо це питання і перебуваємо у тісному діалозі", – розповів приблизно за півроку до захоплення містом армією РФ Захаров.

Як відомо, угода не відбулася. За неофіційною інформацією, Ізраїль заблокував Україні постачання із США двох комплексів "Залізного куполу".

Двосторонні відносини

У травні у публікації "Чому Ізраїль "сидить на паркані" замість активної боротьби з агресором Путіним" сайт "Сегодня" вже писав про складнощі у двосторонніх відносинах між Києвом та Єрусалимом та у фактичному підіграванні Ізраїлю російському агресору на тлі величезної підтримки України з боку пересічних громадян цієї країни. З того часу ситуація змінилася лише у бік зростаючої критики на адресу уряду прем'єр-міністра Нафталі Беннета. А як такої допомоги Україна не отримує.

Дійшло навіть до того, що Ізраїль провалив обіцяне лікування наших поранених, які були доставлені до країн ЄС, чекаючи подальшого перельоту. Місяць тому голова МОЗ Ізраїлю Ніцан Горовіц розпочав переговори з Києвом про оперування та подальшу реабілітацію на Близькому Сході поранених українських солдатів та цивільних осіб. 18 травня міністр зробив гучну заяву про готовність прийняти поранених українців і вся преса розтиражувала його слова: "Ізраїль зобов'язаний допомогти Україні перед лицем військових злочинів". І на цьому, як повідомляють місцеві журналісти, тиша. За час після гучної заяви час жодних поступів у реалізації грандіозних планів не відбулося.

Доля угоди

На цьому тлі дуже сумнівним виглядає якнайшвидше постачання в Україну установок "Залізного куполу", навіть якщо у нас і буде необхідна сума для їхньої покупки. Єдиний варіант, як бачать експерти – зміна розкладів у Кнесеті та заміна уряду. Передумови для цього вже є – опозиція в особі колишнього прем'єра Біньяміна Нетаньяху працює у цьому напрямку.

"Загроза над Беннетом висить постійно – його уряд висить без опори, не маючи більшості в Кнесеті. Має лише 59 депутатів у коаліції серед 120-місного парламенту", – зазначив "Сегодня" Шимон Бріман, ізраїльський журналіст і експерт із відносин Ізраїль-Україна.

Опитування громадської думки зараз показують, що у разі дострокових виборів у нинішнього прем'єра Беннета мало шансів формування нової більшості. Натомість вони є у Нетаньяху, чия партія "Лікуд" та її союзники легко набирають половину місць у Кнесеті.

"Лікуду" потрібно лише збільшити явку виборців, щоб отримати блокуючу більшість і перемогти на виборах", – пише Jerusalem Post у статті про нову парламентську кризу в Ізраїлі.

Як зазначають спостерігачі, сьогодні цю явку можна легко організувати, висловившись на підтримку України. Проте є сумнів, що і при зміні уряду на команду Нетаньяху наша країна отримає суттєву військову допомогу з Близького Сходу.

"Навіть при зміні влади немає ознак того, що нинішня опозиція буде більш проукраїнською, ніж нинішній уряд Беннета. Лідер опозиції – екс-прем'єр Нетаніягу за 106 днів війни не сказав ні слова про цю війну і ніяк не озвучив свою позицію", – каже Шимон Бріман.

Обстановка

3 травня видання Haaretz повідомило, що Ізраїль готується постачати в Україну оборонне озброєння Наразі Київ жодної зброї так і не отримав.

Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський засудив дії російської армії у Бучі.

У кінець березня стало відомо, що Україна намагається отримати ізраїльське шпигунське програмне забезпечення Pegasus ще в 2019 році. Проте також нічого не здобула.

Раніше "Сегодня" повідомляв, як посол Ізраїлю закликав вийти із зони комфорту та продати Україні "Залізний купол". Також ми повідомляли, що головний рабин України просив Ізраїль урятувати бійців "Азова". Ми вже пояснили причину, через яку Ізраїль не дав Україні Залізний купол минулого разу.