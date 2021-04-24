Трюдо з дружиною зробили щеплення від коронавірусу (відео)

У п'ятницю, 23 квітня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом зі своєю дружиною Софі Грегуар-Трюдо зробили щеплення від коронавірусу. Для вакцинації вони обрали препарат виробництва компанії AstraZeneca.
Про це канадський прем'єр написав в Twitter.
"Сьогодні настала наша черга зробити щеплення, що ми з Софі і зробили", – написав Трюдо.
Faites votre part. Faites-vous vacciner. https://t.co/aRqCF6WEi1 pic.twitter.com/p6wbxyHnaQ- Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 24, 2021
Уточнимо, що прем'єр Канади і його дружина отримали першу з двох необхідних дозу вакцини. Щеплення їм зробили в аптеці.
Раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Вона стала чи не останньою серед європейських лідерів, які підтвердили, що вакцинувались проти COVID-19. її обігнали прем'єр-міністри Великобританії, Франції, Сербії та багатьох інших країн.
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