Трюдо з дружиною зробили щеплення від коронавірусу (відео)

Вони обрали для вакцинації препарат компанії AstraZeneca

У п'ятницю, 23 квітня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом зі своєю дружиною Софі Грегуар-Трюдо зробили щеплення від коронавірусу. Для вакцинації вони обрали препарат виробництва компанії AstraZeneca.

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Про це канадський прем'єр написав в Twitter.

"Сьогодні настала наша черга зробити щеплення, що ми з Софі і зробили", – написав Трюдо.

Уточнимо, що прем'єр Канади і його дружина отримали першу з двох необхідних дозу вакцини. Щеплення їм зробили в аптеці.

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Раніше ми повідомляли, що канцлер Німеччини Ангела Меркель зробила щеплення від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Вона стала чи не останньою серед європейських лідерів, які підтвердили, що вакцинувались проти COVID-19. її обігнали прем'єр-міністри Великобританії, Франції, Сербії та багатьох інших країн.

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