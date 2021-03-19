Борису Джонсону, що переніс коронавірус, зробили щеплення AstraZeneca: фото

Вакцинація британського прем'єра саме цим препаратом – важлива іміджева подія

Слідом за його французьким колегою Жаном Кастекса, який сьогодні прийняв вакцину від коронавірусу виробництва AstraZeneca, дозу препарату ввели і прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону.

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Про це він повідомив увечері 19 березня в своєму Twitter.

"Я тільки що отримав свою першу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca", – написав прем'єр, виклавши знімок з лікарняного крісла.

Джонсон висловив подяку всім ученим, співробітникам Національної служби охорони здоров'я Сполученого Королівства і волонтерам, які зробили вакцинацію в Британії можливою.

Він назвав отримання щеплення від COVID-19 "кращим, що можна зробити, аби повернутися до життя, за яким ми так сильно скучили".

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"Давайте вакцинуватися", – закликав очільник британського уряду.

Нагадаємо, що минулого року Борис Джонсон перехворів на COVID-19 – коронавірусна хвороба протікала важко, політика навіть довелося підключити до апарату штучної вентиляції легенів. Але не вакцинуватися він не міг.

Раніше цього самого місяця вакцина від AstraZeneca трапила до гучного скандалу – після декількох летальних випадків серед імунізованих ліки запідозрили в провокуванні тромбозу, через що багато країн призупинили їхнє застосування.

Необхідно зазначити, що для Великої Британії це мало особливе значення, оскільки AstraZeneca є спільною шведсько-британською компанією, а вакцину вона створила спільно з Оксфордським університетом.

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Втім, Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і Всесвітня організація охорони здоров'я не виявили такого зв'язку і назвали вакцину від AstraZeneca "безпечною і ефективною". Після чого деякі країни відновили її застосування.

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