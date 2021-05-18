Ударили по квартирах лідерів ХАМАС. ВПС Ізраїлю відзвітували про нову атаку

Фото: REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa
ВПС Ізраїлю завдали авіаударів по центрах управління радикального палестинського руху ХАМАС в секторі Газа.
Про це повідомила пресслужба ВПС Ізраїлю.
"Сьогодні винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по центрах управління, розташованих в квартирах трьох польових командирів ХАМАС в секторі Газа", – йдеться в повідомленні.
Раніше Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські військові під час боїв у секторі Газа знищили понад 150 бойовиків-терористів, в основному з ХАМАС.
Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на тлі загострення військового конфлікту на Близькому Сході заявив, що світова спільнота повинна "дати урок" Ізраїлю через атаки на Палестину.