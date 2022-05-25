В аеропорту Анталії росіянин намагався повіситись на знак протесту проти війни РФ в Україні (відео)

29-річний громадянин Росії Олександр Русаков хотів повіситися на очах у людей в аеропорту Анталії. Так він висловлював свій маніфест проти кривавих подій в Україні, розв'язаних владою та армією РФ.
Про це повідомили у пресслужбі Airport News.
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Чоловіка встигли врятувати в останній момент, перерізавши мотузок на шиї. У фатальний момент росіянин вигукнув "Немає війні в Україні".
Після того, як чоловіка зняли з височини, де він хотів скоїти самогубство, його направили до реанімації. Турецькі лікарі з'ясували, що серйозних травм він не одержав, його життю ніщо не загрожує.
У Москві росіянин вийшов на акцію протесту через різанину у Бучі
У Москві відбулася акція протесту на знак пам'яті жертв звірств російських окупантів у Бучі. Активіст лежав зі зв'язаними руками на асфальті.
У рамках акції активіст ліг на асфальт обличчям униз зі зав'язаними білою стрічкою руками. Варто зазначити, що саме в такому становищі знайшли багато вбитих українців у Бучі.
Таку акцію чоловік провів у Олександрівському саду, на мосту біля Храму Христа Спасителя, на Микільській вулиці та на Старому Арбаті.