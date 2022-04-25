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Ходорковський назвав причину, яка спонукає росіян до масових протестів

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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25 квітня, 17:54
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Акела має схибити, вважає опозиціонер
Росіяни, які бояться зараз говорити, згадають свому президенту все. Фото: колаж "Сьогодні"
Росіяни, які бояться зараз говорити, згадають свому президенту все. Фото: колаж "Сьогодні"

Невдоволення від економічних санкцій не спонукає росіян до протестів. Це можливо лише у разі програшу Росії у війні з Україною. Про це заявив російський бізнесмен та опозиціонер Михайло Ходорковський телеведучому телеканалу "Україна 24" Євгену Кисельову в ефірі проекту Freedom.

"Доки у російського суспільства зберігається відчуття, що війна виграється, і, відповідно, що диктатор чинний, на той час російське суспільство не буде готове до жорсткого протистояння. Акела повинен схибити", – сказав Ходорковський.

За словами російського бізнесмена, Путін чудово розуміє, яку участь на нього чекає у разі програшу. Багато людей, які бояться зараз говорити, згадають свого президента все.

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"Зокрема, убитих, родичів, непохованих, що вони не можуть нормально дожити до зарплати, те, що їх змушують сваритися зі своїми близькими, друзями, рідними, які перебувають в Україні, а у десятків мільйонів росіян все ж таки близькі, друзі, родичі зараз під обстрілами", – зазначив він.

Щоб змусити себе мовчати, вважає Ходорковський, треба дуже боятися, а коли ти боїшся, починаєш почуватися негідником і шукаєш собі виправдання.

"Я дуже сподіваюся, що російське суспільство цей страх у собі зламає. Люди все ж таки скрізь однакові", – підсумував Ходорковський.

Як повідомляв сайт "Сьогодны", раніше Михайло Ходорковський заявив, що для масових протестів проти Путіна росіянам потрібно не менше двох тижнів.

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Також Михайло Ходорковський розповів, чому США не озброїли Україну перед війною із Росією.

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