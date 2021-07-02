В Афганістані війська США і НАТО покидають військову базу Баграм (фото)

Американські військові перебували там 20 років, за цей час авіабаза Баграм перетворилася на великий військовий об'єкт

Фото: REUTERS/Omar Sobhani

У п'ятницю, 2 липня, США вивели американські війська зі своєї головної військової бази Баграм в Афганістані.

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Про це повідомляє Reuters.

Що буде з військовими?

"Всі американські солдати і військовослужбовці НАТО покинули авіабазу Баграм", – сказав високопоставлений співробітник служби безпеки США на умовах анонімності.

Виведення військ символізує кінець військового втручання США в країну, адже саме з цієї авіабази американські військові координували афганську місію. Баграм передадуть афганському уряду.

У службі безпеки США заявили, що більшість військового персоналу США покине Афганістан до 4 липня, а ті що залишилися, залишаться для захисту посольства.

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У той же час, ще один представник міністерства оборони США заявив, що вищий командувач США в Афганістані генерал Остін Міллер "як і раніше зберігає всі можливості і повноваження для захисту сил" розміщених в Кабулі.

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Угода з талібами

Угода з талібами про виведення американських військ була укладена при адміністрації президента Дональда Трампа. Сторони домовилися, що в обмін на відхід США таліби допоможуть запобігти будь-якому міжнародному тероризму з афганської території.

Вони також взяли на себе зобов'язання вступити в переговори зі своїми афганськими суперниками. До сих пір сторони не досягли значного прогресу.

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"Ми вважаємо цей висновок позитивним кроком. Афганці можуть наблизитися до стабільності і миру при повному виведенні іноземних сил", – сказав представник Талібану Забіхула Муджахід.

Фото: REUTERS/Mohammad Ismail

Що відбувається в країні?

11 вересня 2001 року бойовики "Аль-Каїди" напали на США. "Талібан" відмовився видати лідера "Аль-Каїди" Усаму бен Ладена, за що був вигнаний.

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Американські та іноземні військові в той час прилетіли в Баграм з місією щодо встановлення миру і безпеки в Афганістані. Базу з кожним роком покращували. Вона в перетворилася в масштабний військовий об'єкт.

Американські військові 20 років перебували в США. Зараз же йде виведення військ. Воно повинно закінчитися до 20-ї річниці терактів 11 вересня. Але це призвело до збільшення військової активності між бойовиками і афганськими урядовими силами.

Повстанці просунулися вперед в декількох місцях, особливо на півночі, де протягом багатьох років після їх вигнання їх присутність була мінімальною. А офіційні особи вже заявили, що бойові дії між урядовими силами і талібами в північно-східній провінції Бадахшан посилюються.

Фото: REUTERS/Josh Smith

Раніше ми повідомляли, що місія збройних сил Німеччини (Бундесверу) в Афганістані закінчена. 29 червня останні, що залишалися у військовому таборі в Мазарі-Шаріфі, німецькі солдати на чотирьох військових літаках були передислоковані до Німеччини.