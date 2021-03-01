У Вірменії хочуть змінити форму правління: Пашинян назвав можливий сценарій

Може бути перехід до напівпрезидентської форми правління

У Вірменії хочуть перейти до напівпрезидентської форми правління.

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Про намір ініціювати в країні конституційні поправки виступив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, пише Forbes.

"Думаю, що прийшов час констатувати, що ми повинні в жовтні ініціювати прийняття нової конституції або прийняти поправки. І так, перехід до напівпрезидентської форми правління є можливим сценарієм", – сказав він.

Нагадаємо, раніше в центрі Єревана пройшов багатотисячний мітинг противників прем'єр-міністра Нікола Пашиняна з новою вимогою відставки глави уряду Вірменії і також покарання його за поразку в Нагірному Карабасі.

Також раніше прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що звільнив главу Генерального штабу ЗС Оніка Гаспарян, який зажадав його відставки, і назвав його вимогу спробою перевороту.

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