У двох провінціях Єгипту вакцинували від коронавірусу весь курортний персонал

В Єгипті вакцинували від коронавірусу всіх співробітників турсектору, хто працює в курортних зонах Червоного моря і Південного Синая.
Про це повідомив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані, передає єгипетська газета Al-Аhram.
"Вакцинація наших співробітників – лише один із заходів, які ми вживаємо, щоб туристи могли безпечно, швидко і впевнено повернутися до перлин Єгипту", – сказав аль-Анані.
Він уточнив, що в провінціях Червоне море і Південний Синай вакцинували персонал готелів, курортних кафе, ресторанів, туристичних базарів і транспорту.
Влада продовжує вакцинацію. Мета кампанії – до кінця червня зробити щеплення всьому населенню цих двох провінцій.
"Єгипет почав вакцинацію туристичного персоналу і в інших ключових напрямках, включаючи Каїр, Гізу, Луксор і Асуан", – уточнив міністр.
Раніше ми повідомляли, що потрапити в Хорватію тепер буде трохи простіше – країна послабила правила в'їзду для тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба.
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