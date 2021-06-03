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У двох провінціях Єгипту вакцинували від коронавірусу весь курортний персонал

3 червня, 22:04

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У цих регіонах готелі вже готові прийняти туристів – вакцинація працівників сфери туризму триває і в інших регіонах країни

В Єгипті вакцинували від коронавірусу всіх співробітників турсектору, хто працює в курортних зонах Червоного моря і Південного Синая.

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Про це повідомив міністр туризму Єгипту Халед аль-Анані, передає єгипетська газета Al-Аhram.

"Вакцинація наших співробітників – лише один із заходів, які ми вживаємо, щоб туристи могли безпечно, швидко і впевнено повернутися до перлин Єгипту", – сказав аль-Анані.

Він уточнив, що в провінціях Червоне море і Південний Синай вакцинували персонал готелів, курортних кафе, ресторанів, туристичних базарів і транспорту.

Влада продовжує вакцинацію. Мета кампанії – до кінця червня зробити щеплення всьому населенню цих двох провінцій.

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"Єгипет почав вакцинацію туристичного персоналу і в інших ключових напрямках, включаючи Каїр, Гізу, Луксор і Асуан", – уточнив міністр.

Раніше ми повідомляли, що потрапити в Хорватію тепер буде трохи простіше – країна послабила правила в'їзду для тих, хто не проходив вакцинацію, і тих, кого обійшла коронавірусна хвороба.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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