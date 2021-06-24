В Індії перша смерть від штаму Delta +. Що відомо про загиблого

Варіант Delta+ надзвичайно заразний і в значній мірі посприяв розвитку другої хвилі в Індії

Першу смерть від Delta Plus зафіксували в Індії. REUTERS/Danish Siddiqui

В індійському штаті Мадхья-Прадеш померла людина, котра була заражена новим штамом коронавірусу Delta Plus. Відомо, що пацієнт не був щеплений проти COVID-19.

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Про це повідомляє Тhe Indian Express.

"Держава розробляє план виходу з ситуації", – заявив міністр штату Вішвас Саранг.

Зазначається, що наразі у штаті виявлено п'ять випадків варіанту Delta-Plus.

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Як зазначила місцева влада, четверо інших пацієнтів одужали. Вони були вакциновані.

"Їх зразки були зібрані в травні для виявлення хвороби. І, згідно з інформацією, вони пізніше дали позитивний результат на варіант Delta-Plus", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Індії в штаті Махараштра, який є "лідером" за захворюваністю на "чорну плісняву", виявили 20 випадків зараження новою мутацією індійського штаму COVID-19, який міг підвищити заразність вірусу. Новому варіанту вже присвоїли назву Delta+.

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