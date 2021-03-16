В Ізраїлі знайшли сувої Мертвого моря 2000-річної давності (фото)

В Ізраїлі вчені знайшли нові фрагменти сувоїв Мертвого моря з біблійним текстом в печері біля Іудейській пустелі.

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Про це повідомляє АР.

Це перші нові свитки, виявлені при археологічних розкопках в пустелі на південь від Єрусалиму за 60 років.

Сувій був написаний по-грецьки, але ім'я Бога вказано на палео-івриті. Він містить уривки з Малих пророків, включаючи Наума.

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Фрагменти датуються приблизно 1 століттям нашої ери. Вони були частиною сувою, захованого в печері під час правління імператора Адріана між 132 і 136 роками нашої ери.

У печері також були виявлені монети часів повстання Бар-Кохби, скелет дитини, вік якого становить близько 6 тисяч років, і добре збережений кошик віком 10 тисяч років.

Раніше ми писали, що археологи виявили в печерах Індонезії самий давній наскальний живопис – на малюнку зображені бородавчасті свині.

Також повідомлялося, що в Помпеях, похованих під лавою після виверження вулкана, археологи відкопали унікальний об'єкт – лоток вуличної їжі, який прикрашений фресками. Він дуже добре зберігся.

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