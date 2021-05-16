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В Ізраїлі батько ховався з новонародженою дитиною від ракетних обстрілів (відео)

16 травня, 18:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ймовірно, чоловік їхав в машині зі своєю дружиною і новонародженою дитиною, щоб врятуватися, вони вибігли з авто

В Ізраїлі під ракетний обстріл потрапив батько з новонародженою дитиною, щоб врятуватися, вони сховалися за бетонним парканом на шосе.

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Про це повідомила армія Ізраїлю в Twitter.

"Поставте себе на місце цього батька. Ви їдете з новонародженою дитиною. Раптом ви опиняєтеся під ракетним обстрілом. Коли ракети вибухають, ваша єдина думка: берегти дитину в безпеці", – йдеться в повідомленні.

Для захисту цивільного населення ЦАХАЛ продовжить боротьбу з ХАМАС, відзначили в армії Ізраїлю. Також на відео чути голос жінки, яка, напевно, теж була з чоловіком в автомобілі.

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Раніше повідомлялося, що ізраїльські військові завдали ракетного удару по будинку заступника голови політбюро палестинського руху ХАМАС в секторі Газа Халіля аль-Хайі.

Всі подробиці в спецтемі Війна між Палестиною та Ізраїлем

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