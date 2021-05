В Ізраїлі батько ховався з новонародженою дитиною від ракетних обстрілів (відео)

В Ізраїлі під ракетний обстріл потрапив батько з новонародженою дитиною, щоб врятуватися, вони сховалися за бетонним парканом на шосе.

Про це повідомила армія Ізраїлю в Twitter.

"Поставте себе на місце цього батька. Ви їдете з новонародженою дитиною. Раптом ви опиняєтеся під ракетним обстрілом. Коли ракети вибухають, ваша єдина думка: берегти дитину в безпеці", – йдеться в повідомленні.

