В Ізраїлі стався новий теракт, є загиблі (відео)

В Ізраїлі в місті Бней-Брак п'ять людей були вбиті палестинським терористом під час стрілянини. Стрілка ліквідувала поліція.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Перше повідомлення про стрілянину на вулиці Ха-Шнаім надійшло близько 20:00. Одну людину знайшли мертвою в автомобілі, ще двоє були застрелені на сусідньому тротуарі. На відео, яке згодом опублікували, видно, як нападник з автоматом кричав арабською мовою й стріляв у перехожих.

Video from the scene of the attack. pic.twitter.com/PNGUdX3pfw