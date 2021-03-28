У Канаді чоловік з ножем напав на відвідувачів бібліотеки, є жертви

У Канаді чоловік з ножем напав на відвідувачів бібліотеки в багатому передмісті Ванкувера – в результаті одна людина загинула і щонайменше шість поранені.

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Про це повідомили джерела в місцевій поліції, повідомляє Reuters з посиланням на місцеве видання Global News.

/ Фото: Reuters

Королівська канадська кінна поліція заявила, що "кілька жертв" отримали ножові поранення всередині і за межами бібліотеки Північного Ванкувера і що один підозрюваний перебуває під вартою.

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"Схоже, він був єдиним нападником", – йдеться в повідомленні поліції.

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У Службі невідкладної медичної допомоги повідомили, що шестеро осіб були доставлені в лікарню, але подробиць про їхній стан не розповіли.

"Ми їхали... і поруч була жінка з 7-річним хлопчиком, з безліччю ножових поранень і сильною кровотечею... Вона сказала, що це був випадковий вбивця, який біг вулицею", – розповів один з очевидців.

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Нагадаємо, в Сполучених Штатах при нападі на три спа-салони в Атланті загинули вісім людей.

Ми також повідомляли, що 14 березня у Чикаго через стрілянину на вечірці постраждало щонайменше 15 людей, двоє загинули.

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