У Канаді чоловік з ножем напав на відвідувачів бібліотеки, є жертви

У Канаді чоловік з ножем напав на відвідувачів бібліотеки в багатому передмісті Ванкувера – в результаті одна людина загинула і щонайменше шість поранені.
Про це повідомили джерела в місцевій поліції, повідомляє Reuters з посиланням на місцеве видання Global News.
Королівська канадська кінна поліція заявила, що "кілька жертв" отримали ножові поранення всередині і за межами бібліотеки Північного Ванкувера і що один підозрюваний перебуває під вартою.
"Схоже, він був єдиним нападником", – йдеться в повідомленні поліції.
У Службі невідкладної медичної допомоги повідомили, що шестеро осіб були доставлені в лікарню, але подробиць про їхній стан не розповіли.
"Ми їхали... і поруч була жінка з 7-річним хлопчиком, з безліччю ножових поранень і сильною кровотечею... Вона сказала, що це був випадковий вбивця, який біг вулицею", – розповів один з очевидців.
Нагадаємо, в Сполучених Штатах при нападі на три спа-салони в Атланті загинули вісім людей.
Ми також повідомляли, що 14 березня у Чикаго через стрілянину на вечірці постраждало щонайменше 15 людей, двоє загинули.
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