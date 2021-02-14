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У Китаї помер посол України

14 лютого, 21:06

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Сергія Камишева стався обширний інфаркт

У Пекіні помер надзвичайний і повноважний посол України в Китайській Народній Республіці Сергій Камишев.

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Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Сумна новина… На 65-му році життя помер посол України в КНР Сергій Олексійович Камишев. Знаний професіонал, за довгі роки дипломатичної роботи він зробив видатний внесок у розбудову відносин України з країнами Азії та Близького Сходу", – написав Кулеба.

Він також висловив співчуття рідним і близьким дипломата.

За інформацією видання "Дзеркало тижня", причиною смерті 64-річного посла став обширний інфаркт.

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Слід зазначити, що ще вчора українська делегація на чолі з Камишевим відвідувала об'єкти пекінської Олімпіади в Чжанцзякоу.

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Камишев був призначений надзвичайним і повноважним послом України в Китаї 18 грудня 2019 року. До цього він вже очолював українське посольство в Пекіні з 2004 по 2009 рік.

З 1994 по 2001 рік Камишев працював на різних посадах у представництвах України в Єгипті, Лівані та Сирії.

У дипломата залишилися дружина, дорослі син і дочка.

Нагадаємо, 1 лютого на 64-му році пішов із життя видатний український режисер і продюсер Сергій Проскурня.

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Ми також повідомляли, що 7 лютого у Сполучених Штатах у Стенфорді на 101-му році життя помер Джордж Шульц, який був 60-м державним секретарем США і працював з трьома американськими президентами.

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