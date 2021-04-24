У Мексиці за військовою базою впав вертоліт – є жертви (відео)

24 квітня в Мексиці в муніципалітеті Аподака розбився вертоліт. В результаті катастрофи загинула, щонайменше, одна людина.
Про це повідомляє KGNS.
Аварія сталася за військовою базою на 19-му кілометрі шосе на Ларедо. На місці інциденту виявили тіло людини. Попередньо, загиблий – пілот вертольота.
На місці події продовжують працювати рятувальники. Зараз з'ясовуються всі обставини аварії.
Мексиканські ЗМІ повідомляють, що в літаку могли знаходитися три людини.
Як ми раніше писали, в минулому році вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Росії розбився в Московській області при виконанні навчально-тренувального польоту без боєкомплекту, екіпаж загинув.
А минулої осені азербайджанські війська збили з ПЗРК в Нагірному Карабасі російський Мі-24. Пізніше в Баку заявили, що вертоліт був знищений помилково черговим бойовим розрахунком армії.
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