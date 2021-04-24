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В Мексике за военной базой упал вертолет – есть жертвы (видео)

24 апреля, 03:08

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

По меньшей мере погиб один человек – пилот, крушение произошло за военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо

24 апреля в Мексике в муниципалитете Аподака разбился вертолет. В результате катастрофы погиб, по меньшей мере, один человек.

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Об этом сообщает KGNS.

Крушение произошло за военной базой на 19-м километре шоссе на Ларедо. На месте инцидента обнаружили тело человека. Предварительно, погибший – пилот вертолета.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Сейчас выясняются все обстоятельства крушения.

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Мексиканские СМИ сообщают, что в самолете могли находиться три человека.

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Как мы ранее писали, в прошлом году вертолет Ми-8 Воздушно-космических сил России разбился в Московской области при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта, экипаж погиб.

А прошлой осенью азербайджанские войска сбили из ПЗРК в Нагорном Карабахе российский Ми-24. Позже в Баку заявили, что вертолет был уничтожен по ошибке дежурным боевым расчетом армии.

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Мексика крушение вертолет
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