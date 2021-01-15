Русский
$ 28,06
33,99
  1. Світові новини
  2. Інші країни

У світі від COVID-19 померли понад 2 млн осіб – статистика

15 січня, 03:30

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Найбільша кількість смертельних випадків в США

У світі за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 2 мільйони осіб.

Реклама

Про це свідчать дані Worldometers.

Тільки за останню добу померли понад 15 тисяч осіб.

Загалос в світі було зафіксовано понад 93 млн випадків зараження коронавірусом. Побороти хворобу змогли 51,3 млн хворих.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 фіксують в таких країнах:

В тренді
"Гав..." і "кінчений": Білорусі хлопець отримав два роки "домашньої хімії" за коментар про Лукашенка
  • США – 23 282 329;
  • Індія – 10 512 093;
  • Бразилія – 8 324 294;
  • Росія – 3 459 237;
  • Велика Британія – 3 269 725.
Реклама

Найвищий рівень смертності в таких країнах:

  • США – 397 832;
  • Бразилія – 207 160;
  • Індія – 151 954;
  • Мексика – 136 917;
  • Велика Британія – 86 015.

Раніше ми повідомляли, що в Норвегії, де недавно почалася національна кампанія по вакцинації, померли двоє осіб, яких прищепили засобом від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

Раніше аналогічний скандал розгорівся і в Швейцарії, де померла літня людина, якій теж ввели препарат, розроблений Pfizer/BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика коронавірус пандемія
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Відповідь буде дуже жорсткою": Алієв висловився про поїздки влади Вірменії в Нагірний КарабахІнші країни
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з
Не вистачило грошей на Буковель: Конор МакГрегор виклав фото з "готелю Тупицького"Україна
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в Індонезії
Доля вирішилася за хвилину: історія пасажира літака, який зазнав аварії в ІндонезіїІнші країни
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву Грузії
Відмова від русифікації: Литва офіційно дала нову назву ГрузіїЄвросоюз
10 чорних лебедів 2021 року
10 чорних лебедів 2021 рокуЕкономіка
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19
Ізраїль посилює карантинні обмеження після масової вакцинації від COVID-19Інші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти