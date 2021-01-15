У світі від COVID-19 померли понад 2 млн осіб – статистика

У світі за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 2 мільйони осіб.
Про це свідчать дані Worldometers.
Тільки за останню добу померли понад 15 тисяч осіб.
Загалос в світі було зафіксовано понад 93 млн випадків зараження коронавірусом. Побороти хворобу змогли 51,3 млн хворих.
Найбільшу кількість випадків COVID-19 фіксують в таких країнах:
- США – 23 282 329;
- Індія – 10 512 093;
- Бразилія – 8 324 294;
- Росія – 3 459 237;
- Велика Британія – 3 269 725.
Найвищий рівень смертності в таких країнах:
- США – 397 832;
- Бразилія – 207 160;
- Індія – 151 954;
- Мексика – 136 917;
- Велика Британія – 86 015.
Раніше ми повідомляли, що в Норвегії, де недавно почалася національна кампанія по вакцинації, померли двоє осіб, яких прищепили засобом від коронавірусу Pfizer/BioNTech.
Раніше аналогічний скандал розгорівся і в Швейцарії, де померла літня людина, якій теж ввели препарат, розроблений Pfizer/BioNTech.
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