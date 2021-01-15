У світі від COVID-19 померли понад 2 млн осіб – статистика

У світі за весь час пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 2 мільйони осіб.

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Про це свідчать дані Worldometers.

Тільки за останню добу померли понад 15 тисяч осіб.

Загалос в світі було зафіксовано понад 93 млн випадків зараження коронавірусом. Побороти хворобу змогли 51,3 млн хворих.

Найбільшу кількість випадків COVID-19 фіксують в таких країнах:

США – 23 282 329;

Індія – 10 512 093;

Бразилія – 8 324 294;

Росія – 3 459 237;

Велика Британія – 3 269 725.

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Найвищий рівень смертності в таких країнах:

США – 397 832;

Бразилія – 207 160;

Індія – 151 954;

Мексика – 136 917;

Велика Британія – 86 015.

Раніше ми повідомляли, що в Норвегії, де недавно почалася національна кампанія по вакцинації, померли двоє осіб, яких прищепили засобом від коронавірусу Pfizer/BioNTech.

Раніше аналогічний скандал розгорівся і в Швейцарії, де померла літня людина, якій теж ввели препарат, розроблений Pfizer/BioNTech.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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