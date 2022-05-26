У Молдові заарештували друга Кремля: названо термін

Ігоря Додона відправили під домашній арешт

/ Фото: Reuters, , Колаж: Сьогодні

У Молдові суд відправив колишнього президента Ігоря Додона під домашній арешт на 30 днів. Його звинувачують у корупції та державній зраді. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker. Судді вирішили частково задовольнити вимогу прокурорів, які наполягали на тому, щоб Додона посадили на 30 діб до ізолятора.

Експрезидента затримали 24 травня. У його будинку було проведено обшуки.

Реклама

Додон відомий своїми проросійськими поглядами. Як президент, він неодноразово відвідував Москву, був присутній на параді перемоги на Красній площі.

Після початку війни Росії проти України Додон критикував ідею виходу Молдови з СНД, пропонував депортувати з країни українських біженців і закликав дружити з Володимиром Путіним.

У чому звинувачують Додона

Слідство вважає, що Додон отримав хабар від молдавського олігарха Володимира Плахотнюка. Приводом стали відеозаписи, зроблені у 2019 році. На відео, знятому прихованою камерою, Плахотнюк намагався передати Додону, на той час чинному президентові, чорний пакет. Додон його не взяв, а попросив передати якомусь "Кості". На відео Додон і Плахотнюк також обговорюють створення в парламенті коаліції, яка мала б конституційну більшість.

Реклама

Додону інкримінують:

причетність до пасивної корупції;

незаконне збагачення;

зрада батьківщині;

фінансування політичної партії злочинною організацією.

Сам експрезидент заявляє, що це політично мотивоване переслідування.

Олігарх Плахотнюк є фігурантом у десятці кримінальних справ, причому як на батьківщині, так і в Румунії та Росії. Наразі Плахотнюк переховується від правосуддя всіх трьох країн.

Реклама

Читайте також:

Жданов розкрив план Росії щодо захоплення Молдови

Санду зробила жорстку заяву на адресу Росії

Зеленський розповів, чи є загроза наступу РФ із Придністров'я