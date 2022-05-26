Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

В Молдове арестовали друга Кремля: назван срок

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
26 мая, 17:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Игоря Додона отправили под домашний арест
Суд избрал меру пресечения Додону
Суд избрал меру пресечения Додону / Фото: Reuters, открытые источники, Коллаж: Сегодня

В Молдове суд отправил бывшего президента Игоря Додона под домашний арест на 30 дней. Его обвиняют в коррупции и государственной измене. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker. Судьи решили частично удовлетворить требование прокуроров, которые настаивали на том, чтобы Додона посадили на 30 суток в изолятор.

Экс-президента задержали 24 мая, в его доме были проведены обыски.

Реклама

Додон известен своими пророссийскими взглядами. Будучи президентом, он неоднократно посещал Москву, присутствовал на параде победы на Красной площади.

После начала войны России против Украины Додон критиковал идею выхода Молдовы из СНГ, предлагал депортировать из страны украинских беженцев и призывал дружить с Владимиром Путиным.

В чем обвиняют Додона

Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон его не взял, а попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.

Реклама

Додону инкриминируют:

  • причастность к пассивной коррупции;
  • незаконное обогащение;
  • измена родине;
  • финансирование политической партии преступной организацией.

Сам экс-президент заявляет, что это политически мотивированное преследование.

Олигарх Плахотнюк является фигурантом в десятке уголовных дел, причем как на родине, так и в Румынии, и России. Сейчас Плахотнюк в бегах – он скрывается от правосудия всех трех стран.

Реклама

Читайте также:

Жданов раскрыл план России по захвату Молдовы

Санду сделала жесткое заявление в адрес России

Зеленский рассказал, есть ли угроза наступления РФ из Приднестровья

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 26 мая
1
Личный состав 29600
Личный состав
2
Самолеты 206
Самолеты
3
Вертолеты 170
Вертолеты
4
Танки 1315
Танки
5
ББМ 3235
ББМ
6
Артиллерия 617
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 201
РСЗО
9
БПЛА 502
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2225
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Молодой ас… Капитан Егор Середюк – военный летчик, командир авиационного звена. В марте за личное мужество и героизм был награжден орденом Богдана Хмельницкого. Погиб около города Изюм Харьковской области, выполняя боевое задание. Ему было всего 26... Герой Украины. Посмертно.

История героя
Непокоренные
Полковник Роман Качур - командир 55-й отдельной артбригады "Запорожская Сечь". Под его руководством батарея реактивной артиллерии два года подряд становилась лучшей в соревновании артподразделений ВСУ. Герой Украины, рыцарь ордена Богдана Хмельницкого. Сослуживцы называют его "артиллеристом от Бога".
История героя
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29339.51

Bitcoin Cash (BCH)

184.05

Binance Coin (BNB)

313.49

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum Classic (ETC)

22.17

Litecoin (LTC)

64.51

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
38,97
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,93
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,36
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
39,97
-
50,99
56,99
40,88
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,18 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.18

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять