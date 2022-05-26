В Молдове арестовали друга Кремля: назван срок

Игоря Додона отправили под домашний арест

Суд избрал меру пресечения Додону / Фото: Reuters, открытые источники, Коллаж: Сегодня

В Молдове суд отправил бывшего президента Игоря Додона под домашний арест на 30 дней. Его обвиняют в коррупции и государственной измене. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker. Судьи решили частично удовлетворить требование прокуроров, которые настаивали на том, чтобы Додона посадили на 30 суток в изолятор.

Экс-президента задержали 24 мая, в его доме были проведены обыски.

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Додон известен своими пророссийскими взглядами. Будучи президентом, он неоднократно посещал Москву, присутствовал на параде победы на Красной площади.

После начала войны России против Украины Додон критиковал идею выхода Молдовы из СНГ, предлагал депортировать из страны украинских беженцев и призывал дружить с Владимиром Путиным.

В чем обвиняют Додона

Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон его не взял, а попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.

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Додону инкриминируют:

причастность к пассивной коррупции;

незаконное обогащение;

измена родине;

финансирование политической партии преступной организацией.

Сам экс-президент заявляет, что это политически мотивированное преследование.

Олигарх Плахотнюк является фигурантом в десятке уголовных дел, причем как на родине, так и в Румынии, и России. Сейчас Плахотнюк в бегах – он скрывается от правосудия всех трех стран.

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