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У Перу обрали нового президента

16 червня 2021 0:56

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

C початку підрахунку голосів з невеликою перевагою лідирувала опонентка обраного Кастільо, перелом стався після обробки бюлетенів у селах

/ Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

У Перу за результатами підрахунку місцевим Центрвиборчкомом (ONPE) голосів у другому турі виборів президента переміг представник ліворадикальної партії "Вільне Перу" Педро Кастільо.

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Про це свідчать дані підрахунку 100% голосів у Twitter ЦВК Перу.

За Кастільо віддали голоси трохи більше 50% виборців, а його опонентка Кейко Фухіморі з ультраправої "Народної сили" отримала 49,87% голосів – розрив між ними становить трохи більше 44 тис. голосів.

Слід зазначити, що з початку підрахунку голосів з невеликою перевагою лідирувала Фухіморі, перелом стався після обробки бюлетенів у сільській місцевості.

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Педро Кастільо повинен вступити на посаду 28 липня, строк повноважень президента в Перу – п'ять років.

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Нагадаємо, на початку червня Кабінет міністрів України схвалив угоду з урядом Перу про взаємне скасування віз для короткострокового перебування громадян.

Ми також писали, що парламент Косово обрав президентом країни кандидата від лівонаціоналістичного руху "Самовизначення", екс-спікера Вйосу Османі.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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