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У Польщі двоє поліцейських вивезли до лісу та побили українця

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
4 листопада, 21:42
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Після інциденту чоловік звернувся зі скаргою до прокуратури
За скоєне поліцейським загрожує позбавлення волі/Колаж: Сьогодні
За скоєне поліцейським загрожує позбавлення волі/Колаж: Сьогодні

У Польщі, де нещодавно розбився автомобіль з українцями, поліцейських підозрюють у побитті 30-річного українця. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє naszamlawa.pl.

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Деталі інциденту

Побиття сталося ще 16 вересня, проте відомо про це стало лише у листопаді. Як повідомляють польські ЗМІ, 16 вересня о 22:00 польська поліція отримала інформацію про те, що на вулиці Жеромського у місті Млава група чоловіків влаштувала дебош. Вони голосно сварилися. На місце інциденту прибули двоє поліцейських, які затримали 30-річного українця, перевищивши свої повноваження.

За словами районного прокурора міста Млава Марцина Багінського, правоохоронців усунули від роботи.

"Через необґрунтовані примусові заходи у потерпілого на 7 днів погіршилося здоров'я. Пояснення підозрюваних перевіряються", — повідомив Марцин Багінський.

Звернення до поліції

Як повідомило видання codziennikmlawski.pl, після інциденту постраждалий прийшов у поліцію, щоб заявити про порушення під час затримання. Однак у нього не прийняли заяви, аргументуючи це тим, що він у нетверезому стані.

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Звернення до прокуратури

Після невдалої спроби звернутися до поліції, чоловік звернувся до прокуратури. Він заявив, що польські поліцейські нібито вивезли його в ліс і один із них побив кийком. Після цього правоохоронці залишили постраждалого у лісі.

Що буде з поліцейськими?

Районний прокурор Млави повідомив, що за вчинене польським поліцейським загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Польщі знайшли мертву українку

У Стараховіце (Польща) у хостелі мертвою знайшли 51-річну українку. Поліція та прокуратура встановлюють обставини її смерті.

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Відомо, що хтось може бути причетним до смерті жінки. Проте все стане зрозуміло після проведення розслідування правоохоронними органами.

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