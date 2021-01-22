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У Швейцарії п'ятеро осіб померли після вакцини від коронавірусу

22 січня, 17:22

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Всі померлі особи були літніми людьми

З початку національної програми з імунізації населення Швейцарії від коронавірусної інфекції вакцини ввели понад 170 тисячам осіб, з яких п'ятеро померли. Перший такий інцидент стався ще в грудні.

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Про це повідомила пресслужба місцевого фармрегулятора Swissmedic.

Загалом до 21 січня надійшло 42 повідомлення про випадки прояву побічної реакції на вакцину, з яких 16 призвели до серйозних наслідків, а п'ять – до летального результату.

Всі п'ятеро померлих осіб були пацієнтами віком 84-92 років. Також підкреслюється, що причиною їхньої смерті були вікові захворювання, тому це не пов'язано з вакцинацією.

На цьому тлі швейцарські експерти дійшли висновку, що змін в позитивному співвідношенні користі і ризику від вакцин не відбулося.

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Також підкреслюється, що в Швейцарії щочотири тижні (необхідний період між ін'єкціями вакцини) вмирає приблизно 2300 осіб старших за 85 років.

Нагадаємо, що наразі в країні схвалені кілька вакцин: Pfizer/BioNTech та Moderna.

Також ми повідомляли про розслідування після смерті вакцинованих пацієнтів в Норвегії.

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Швейцарія вакцинація вакцина коронавірус COVID-19
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