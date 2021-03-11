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У Великобританії виявили невідомий штам коронавірусу

11 березня, 19:07

Віталій Семченко Віталій Семченко

Його завезли з Антигуа

У Великобританії виявлений новий, раніше невідомий штам коронавірусу.

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Про це повідомило Управління з охорони громадського здоров'я Англії.

Два випадки нового варіанту вірусу, який назвали VUI-202103/01, були виявлені на південному сході у людей, які недавно повернулися з Антигуа.

Зазначається, що цей штам містить спайкові мутації E484K і N501Y. Більш докладної інформації про цей варіант вірусу управління поки не надало.

"Виявлення контактів завершено, додаткових випадків на цей момент не виявлено", – сказано в повідомленні.

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Як повідомлялося раніше, Норвегія, Італія і Ісландія слідом за Данією зупиняють використання вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca. Рішення пов'язане з можливими побічними діями препарату.

Також ми писали, що в Україні з'явився новий штам коронавірусу. У хворих медики зауважують інші симптоми – це діарея і нудота, які не є типовими для COVID-19. Частіше стали хворіти молоді люди від 30 років. Почастішали випадки загострення хвороби, тому і на одужання потрібно більше часу.

Крім того, вчені з'ясували, що вакцина компанії Pfizer ефективна проти британського штаму коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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Великобританія штам мутація коронавірус COVID-19
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