В Японії зійшов потужний зсув – десять будинків зруйновано (відео)

Під час НП постраждали не менше 20 осіб – людей евакуюють з району зсуву

Наслідки зсуву в Японії / Фото: колаж "Сегодня"

У японському місті Амамі зійшов потужний зсув, який зруйнував десять будинків – постраждали люди.

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Про це повідомляє Kyodo.

За попередніми даними, постраждали не менше 20 осіб, а в районі лиха вже почалися пошуково-рятувальні роботи.

Рятувальники розгорнули центр тимчасового перебування в міському Музеї мистецтв, туди вже евакуювали 14 осіб. Люди продовжують надходити.

Попередньо відомо, що причиною обвалу могли стати сильні зливи. У місті випало не менше 300 мм опадів, лише за останні дві доби.

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Раніше ми повідомляли, що в Італії стався зсув, який змив сотні трун в море – пласт землі, що обрушився, зачепив місцеве кладовище.

Нагадаємо, кілька місяців тому в Норвегії стався зсув, який знищив більше 10 будинків. Жертвами стихії були визнані десять осіб.