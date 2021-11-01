У Палаці Лукашенка виставили автомат, яким він лякав білорусів (фото)

У серпні 2020 року білоруський диктатор зовсім збожеволів – готовий був застосувати зброю проти своїх громадян.

Події з Лукашенком у Мінську 23 серпня 2020 року. Колаж "Сьогодні"

У Мінську вирішили виставити незвичайні експонати прямо у Палаці незалежності, що символізують розгін протестувальників. Серед них – автомат самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Пул першого.

Реклама

"Пул уже знає, де на наступну екскурсію Палацом буде черга з охочих зробити фото на згадку. P.S. У разі загрози – висмикнути шнур, видавити скло", – пожартували журналісти.

Далі по темі Різанина з кислотою в метро Токіо: люди вистрибували через вікна у вагоні (відео)

Що це за експонати?

Картина із фрагментом подій 23 серпня.

Дивна виставка. Фото: "Пул першого"

Сам автомат Калашникова зі складним прикладом, укорочений (АКС-74У).

Реклама

Президентський АКС-74у. Фото: "Пул першого"

Берет, форма і символ ОМОНу.

Скульптура від спецназу.

Білоруський прапор від "патріотів".

Реклама

Лукашенко з автоматом 23 серпня 2020-го

Того дня на вулиці Мінська вийшли за різними підрахунками від 150 до 250 тисяч білорусів. Потім з'явилося відео, як Лукашенко, сидячи у гелікоптері з автоматом у руках, підлітає до Палацу незалежності, який є його резиденцією.

У цей момент десятки тисяч учасників протесту вирушили до будівлі із центру міста. Водночас резиденцію повністю оточили працівники міліції та спецназу.

Пізніше глава Білорусі заявив, що його поява з автоматом у розпал протестів означала готовність "захищати країну до кінця", а своїх спецназівців назвав "красенями".

У соцмережах висміяли приліт Лукашенка до резиденції. Вигляд білоруського президента в повній амуніції та озброєного сина потішив користувачів Мережі.

Як ми писали, днями в Білорусі було оголошено загальнонаціональний страйк, який, згідно з планами активістів, мав розпочатися з сьогоднішнього дня.