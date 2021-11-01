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СЬОГОДНІ Світові новини Інші країни

У Палаці Лукашенка виставили автомат, яким він лякав білорусів (фото)

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
1 листопада, 10:07
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У серпні 2020 року білоруський диктатор зовсім збожеволів – готовий був застосувати зброю проти своїх громадян.
Події з Лукашенком у Мінську 23 серпня 2020 року. Колаж "Сьогодні"
Події з Лукашенком у Мінську 23 серпня 2020 року. Колаж "Сьогодні"

У Мінську вирішили виставити незвичайні експонати прямо у Палаці незалежності, що символізують розгін протестувальників. Серед них – автомат самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє Пул першого.

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"Пул уже знає, де на наступну екскурсію Палацом буде черга з охочих зробити фото на згадку. P.S. У разі загрози – висмикнути шнур, видавити скло", – пожартували журналісти.

Що це за експонати?

Картина із фрагментом подій 23 серпня.

Дивна виставка. Фото: "Пул першого"

Сам автомат Калашникова зі складним прикладом, укорочений (АКС-74У).

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Президентський АКС-74у. Фото: "Пул першого"

Берет, форма і символ ОМОНу.

Скульптура від спецназу.

Білоруський прапор від "патріотів".

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Лукашенко з автоматом 23 серпня 2020-го

Як ми писали, днями в Білорусі було оголошено загальнонаціональний страйк, який, згідно з планами активістів, мав розпочатися з сьогоднішнього дня.

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